Iapen libera visitas de familiares de presos, mas proíbe as intimas

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, negou que tenha algum envolvimento com o corte de um cabo da Oi que leva o sinal de internet e telefonia para o município. O sinal da internet caiu em Cruzeiro do Sul por volta do meio-dia dessa segunda-feira, 10, quando faltava uma hora pra começar a sessão online do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que poderia cassar definitivamente seu mandato e de seu vice, Zequinha Lima.

“Estão com medo de perder a eleição e apelam até para uma acusação infundada dessa. Então eu sou culpado de todas as vezes que a internet caiu em Cruzeiro do Sul?”, indagou. “Sei que não sou culpado e aceitarei o resultado que vier”, argumentou.

As acusações veladas e diretas contra Ilderlei sobre o corte do cabo da Oi foram feitas pelo ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, que também é acusado no mesmo processo por corrupção eleitoral que será julgado pelo Pleno do TRE nesta quarta-feira, 12. A Oi confirmou ao TRE que os cabos foram cortados. A decisão da corte eleitoral poderá alterar a gestão de Cruzeiro do Sul nestes últimos meses do ano.

De acordo com a legislação eleitoral, se o mandato de Ilderlei Cordeiro for cassado em definitivo a menos de 6 meses do término, a Câmara Municipal elege indiretamente o novo prefeito. O atual presidente, Clodoaldo Rodrigues é do PP, partido de Ilderlei, mas o MDB tem maioria na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul e o vereador com mais idade, o que deverá decidir a eleição.

O ex-prefeito Vagner Sales afirma que “o MDB volta para a prefeitura de Cruzeiro do Sul”. Ilderlei diz que não participou da conversa que gerou a denúncia de corrupção eleitoral e que “confia na justiça dos homens e de Deus”.