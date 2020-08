Falta de internet no dia do julgamento de Ilderlei foi ato de vandalismo, informa Oi

Que os partidos pertencentes à base que apoiou o governador Gladson Cameli em Xapuri na última eleição não se entendem desde que o mandato começou não resta dúvida. Não é novidade também que, apesar de não haver qualquer resquício de simpatia de lado a lado, o entendimento de que deva existir uma coalizão para enfrentar o candidato da situação, o petista Bira Vasconcelos, tem feito com que se aturem – até certo ponto.

Com a proximidade do momento em que decisões terão que ser tomadas – as convenções serão realizadas de 31 de agosto a 16 de setembro – uma contenda entre membros do grupo liderado pelo deputado Antônio Pedro e dirigentes do MDB, de maneira mais específica o presidente do diretório municipal do partido, Celso Paraná, e o gerente do escritório local do Depasa, Marcos Mansour, está pondo em xeque a pretendida aliança.

As altercações começaram a partir da publicação, via redes sociais, de postagens, pelo gestor da autarquia, afirmando que o MDB teria aceitado apoiar a pré-candidatura da esposa do deputado, Carla Mendonça, pelo PP, indicando o advogado Carlos Venícius para compor a chapa como pré-candidato a vice-prefeito. As afirmações renderam uma nota de repúdio da direção do MDB, classificando as afirmações como fake news.

Depois disso, uma discussão foi travada por meio de mensagens trocadas por meio do Facebook, onde Marcos Mansour, que é apadrinhado da deputada federal Vanda Milani (SD), acusa o filho de Celso Paraná, Rodrigo Garcia, de ser “funcionário fantasma” no escritório local do Depasa. Ele parabeniza o pré-candidato do MDB pelas críticas feitas à administração municipal, mas cobra um posicionamento do advogado a respeito de sua denúncia.

O que chama a atenção é que a acusação feita por Mansour, caso tenha procedência, o envolve diretamente na irregularidade, pois, como gerente do setor onde o Rodrigo Garcia é lotado, ele estaria prevaricando e, assim, incorrendo em ato de improbidade administrativa, pois é ele quem abona a folha de pontos do fim de cada mês. Ele afirmou ainda que o filho de Celso Paraná foi “colocado no Depasa pelo senador Marcio Bittar e pelo deputado federal Flaviano Melo”, uma revelação nada simpática para o governo e os parlamentares.

A reportagem do ac24horas conversou com Marcos Mansour na tarde desta segunda-feira, 10, no escritório do Depasa. Ele afirmou que encaminhou à direção estadual da autarquia todas as informações a respeito do que afirma na postagem feita no Facebook. O que ele não explicou é como o comissionado pode ser fantasma se comparece ao trabalho e assina ponto, como ele próprio afirmou. Momentos depois, Rodrigo Garcia chegou ao escritório. Não se cumprimentaram.

Por telefone, o filho do presidente municipal do MDB minimizou a desavença com o seu superior imediato. “Mansour gosta de mídia. Quer aparecer de qualquer jeito”, afirmou. Rodrigo Garcia, a propósito, foi quem substituiu Marcos Mansour quando este foi afastado do cargo por cerca de 30 dias depois de um episódio em que foi preso acusado de agressão física contra a própria esposa, em janeiro deste ano.

Falamos também com o presidente do MDB, Celso Paraná, que garantiu que as acusações do desafeto têm como único intuito atacar a consolidação do partido no município como a principal força da oposição. Segundo ele, com esse fim, Marcos Mansour ousa falar em nome da autoridade máxima do estado para difundir notícias falsas em prejuízo da pré-candidatura de Carlos Venícius.

“Ele afirma que fala pelo governador, mas todos sabemos que o governador não aceita ser manipulado por ninguém por ser um homem íntegro e decente. O MDB defende a união da oposição porque todos acreditamos no projeto de Gladson Cameli. Independentemente dele apoiar ou não nossa candidatura a prefeito nós, em Xapuri, continuaremos aliados ao seu governo”, disse.

Fato é que a confusão está toldando de vez a já turva água da união oposicionista no município. Poucos acreditam que ela se concretizará, mesmo aqueles que trabalham para a sua construção. O pré-candidato do MDB, Carlos Venícius, está mais do nunca convicto de que seu nome é o mais qualificado para encabeçar uma possível chapa única. Carla Mendonça (PP) também segue firme e em breve inaugurará diretório municipal do seu partido. Já Gessi Capelão (PSD) tem se mantido longe do burburinho.