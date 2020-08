Duarte diz que povo exige volta do atendimento presencial na OCA

Em agenda da Frente Parlamentar do Comércio Exterior e Investimentos – FrenCOMEX e do Instituto Sociocultural Brasil-China – Ibrachina, o deputado federal Alan Rick (DEM) foi condecorado com a medalha sino-brasileira da Cruz do Mérito da Soberana Ordem da Fraternidade, acompanhado do título de Personalidade do Ano nas Relações Bilaterais Brasil-China, juntamente com o governador Gladson Cameli e o presidente da OAB/Acre, Erick Venâncio.

A cerimônia promovida pelo Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina), Frente Parlamentar Mista do Comércio Internacional e Investimentos – FrenCOMEX e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ocorreu nesta segunda-feira, 10, em São Paulo.

Alan Rick foi empossado pela FrenCOMEX como representante do Estado do Acre no Comitê de Crise Covid-19, instituído no Congresso Nacional no contexto da diplomacia parlamentar, com o objetivo de auxiliar o Brasil no combate ao novo coronavírus. “Nosso foco é minimizar repercussões negativas nas esferas sociais, econômicas, políticas, institucionais e diplomáticas, durante e após a pandemia, em prol da recuperação e desenvolvimento do Brasil, daí o convite ao deputado Alan Rick”, afirmou o deputado federal Evair Vieira de Melo, presidente da FrenCOMEX.

Alan Rick conheceu também a estrutura do Ibrachina que realiza um trabalho social com famílias de baixa renda através do esporte, aulas de inglês, mandarim e cursos profissionalizantes.

“Quero parabenizar o presidente do Ibrachina, Thomas Law e o vice-presidente da Coordenação Nacional das Relações Brasil-China da Ordem dos Advogados do Brasil, Sóstenes Marchezine pela dedicação à inclusão social de tantos jovens e pelo fortalecimento das relações Brasil-China”, disse o deputado.

Na solenidade o deputado Alan Rick, juntamente com o governador Gladson Cameli e os representantes da OAB/AC, discorreram sobre as potencialidades do Acre para a aproximação comercial com a China.

“Existe o projeto da ferrovia Ferro-Grão, através de investimento chinês, que passa pelo Acre. E já temos frigoríficos exportando pra China. Essa parceria é plenamente viável e precisa somente da conclusão da ponte sobre o rio Madeira para se consolidar”, afirmou Alan Rick.

Também foram condecorados no evento, o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Marcos Vinícius Jardim; os advogados que assumirão a diretoria da CRBC/OAB-AC Alessandro Callil e Renato Leite; e a secretária de Comunicação do Acre, Silvânia Pinheiro.