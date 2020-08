Acre tem mais 138 casos de Covid-19 e 3 mortes, totalizando 565 óbitos e 21.757 infectados

A falta de internet no dia do julgamento do prefeito Ilderlei Cordeiro previsto para ocorrer nesta segunda-feira, 11, foi adiada para esta quarta-feira, 12, em virtude de um ato de vandalismo que causou uma pane no sistema de internet.

A informação foi confirmada da Operadora Oi ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC).

Segundo a operadora, no trecho entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul ocorreu um ato de vandalismo que resultou no rompimento dos cabos de fibra óptica. Em um e-mail enviado à Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE-AC, a OI afirmou se tratar de ato criminoso.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, a Polícia Federal deverá abrir uma investigação já que se trata de informações ligadas às telecomunicações. Não se sabe quem fez o ato de vandalismo

O chefe de serviços da OI, Dayse Simões, afirmou que foram mais de 250 metros danificados e que para isso a equipe teve que fazer o trabalho de cabeamento, além de ser necessário “confeccionar emendas”, o que atrasou o retorno da conexão.

Em comunicado, a OI informou à relatora do caso, a juíza Mirla Regina e a secretária Judiciária, Luciana Arruda que o ato ocorreu no trecho de Tarauacá/Cruzeiro.

“Dra. Mirla Regina – Juíza da Corte Eleitoral Acriana e Sra. Luciana Arruda – Sec Judiciária informamos-lhes que a Empresa Oi nos comunica, na mensagem da Sra. Dayse Simões, abaixo, que foi vandalismo a causa do rompimento dos cabos de comunicação de fibra óptica no trecho Tarauacá/Cruzeiro do Sul, com prazo até às 19h para reparar o dano”, diz o e-mail enviado à magistrada.