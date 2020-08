A roleta vai girar, faça seu jogo, aposte no seu candidato 

O ex-prefeito Marcus Alexandre (PT) – derrotado na última eleição para o governo estadual – não vai entrar com todo o seu potencial na eleição municipal deste ano. Marcus, foto, que ainda detém boa parcela da simpatia do eleitorado da capital descartou ao BLOG se afastar do cargo de assessor que ocupa no Tribunal de Justiça do Acre, para ficar à disposição da candidatura do deputado Daniel Zen (PT) a prefeito de Rio Branco. Falou que vai manter o seu compromisso com o presidente do TJ, Francisco Dijalma, e estará fazendo a campanha do candidato petista à PMRB, apenas durante os finais de semana e os feriados. Seria uma espécie de apoio meia boca. Não desembarcaria na agenda do petista de mala e cuia. A sua primeira participação foi a de fazer com o candidato Daniel Zen (PT) uma visita aos mercados que foram recuperados na sua gestão, pautas que deverão se repetir. Marcus deixou um recado: “não vou atacar nenhum adversário durante a campanha, a minha ajuda será a de fazer visitas com o nosso candidato ao que fizemos de bom na minha gestão”. Sobre a eleição de 2022 disse ser cedo ainda para fazer uma projeção de que forma vai participar, se como candidato ou não. Na eleição deste ano, por força da legislação, Marcus Alexandre não poderá ser candidato a nenhum cargo político eletivo. No máximo poderá ser um cabo-eleitoral.

QUANDO MAIS PRECISA

Esperava-se mais do ex-prefeito Marcus Alexandre, que deve tudo politicamente ao PT.

PODEMOS ABRE CONVERSA

O vereador Railson Corrêa (PODEMOS), que congrega uma aliança de quatro partidos, embora da base da prefeita Socorro Neri, abriu conversa com o PSDB, para debater sua inclusão como vice do candidato Minoru Kinpara (PSDB). Na conversa, envolveu o vice Major Rocha (PSL).

NÃO INVALIDA

Para Railson, isso não invalidará uma conversa no mesmo sentido com a Socorro Neri, já que, o debate com os tucanos não ficou fechado. Ou seja: o PODEMOS continua livre para alianças.

NÃO FUNCIONA ASSIM

Tenho lido postagens de grupos de que o Tribunal Regional Eleitoral do Acre, por pressão do poder político, vai retirar de pauta o julgamento do processo do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, que se arrasta na côrte. Acho que o julgamento vai acontecer amanhã, o TRE-AC não age sob pressão para favorecer a este ou àquele político, em nenhum cenário.

NOVELA MEXICANA

Mas, este julgamento do prefeito Ilderlei Codeiro tinha virado uma novela mexicana sem fim.

MEXE COM TODO CENÁRIO

O resultado do julgamento de amanhã do Ilderlei Cordeiro mexe com todo cenário político da sucessão municipal em Cruzeiro do Sul. Por conta do caso ainda nem julgado o grupo palaciano não tem ainda uma chapa definida para enfrentar o favorito a prefeito, Fagner Sales (MDB).

POLITICAMENTE CERTO

Não entro em outro mérito, apenas no político: se o PROGRESSISTAS não tivesse mantido a posição de ter uma candidatura própria para a prefeitura de Rio Branco, além de virar um paxadinho, prejudicaria a chapa de candidatos a vereador, não teria votos de legenda.

CANDIDATURA MANTIDA

Caso o deputado Luiz Tchê (PDT) não esteja como algumas vezes jogando, deverá ser mantida a candidatura do Jefersson Barrosos (PDT), o que seria apostar no novo e preparando quadros para embates futuros. Ou entra por esta linha ou será um eterno puxadinho de outras siglas.

SEMPRE VOLTA ATRÁS

Vamos ver se o deputado Tchê (PDT) vai bancar mesma a candidatura própria para a prefeitura de Rio Branco, em eleições passadas fez só barulho, para conseguir emplacar um vice, como foi no caso do Emylson Farias (PDT), que acabou empurrando para vice do Marcus Alexandre (PT).

FALANDO NO ASSUNTO

E falando no assunto, até hoje escuto a lamúria de figuras importantes do PT de ter aceito colocar o Emylson Farias de vice do Marcus Alexandre; que não queria ele, porque naquele momento atravessava um perído de baixa popularidade, pelo fracasso na Segurança.

SEM BAIXAR O NÍVEL

Este BLOG tem por princípio não baixar o nível dos debates, nesta campanha nós vamos divulgar o que acontecer nos bastidores, sem censura, ouvindo o contraditório e passando longe do lado pessoal. A influência do poder no BLOG é zero, o compromisso é com o leitor.

POR PRINCÍPIO

Tenho por princípio que, no jornalismo pode se brigar com tudo, menos com a notícia.

ISSO JAMAIS

O BLOG não será manipulado para atacar e prejudicar a este ou àquele candidato a prefeito.

ERRO AMADOR

No atual sistema ninguém governa sem os políticos. O Bolsonaro começou trombando com o sistema, teve derrotas em pautas importantes no Congresso, e abriu as portas do governo para negociar com o Centrão e distribuir cargo. O Gladson erra ao pensar que pode governar só.

NÃO É O CAMINHO

Não sei quem é o governador Gladson está ouvindo para trombar com a classe política. Seu tio Orleir Cameli foi por este caminho e terminou o governo isolado, abandonado pelos aliados. Volto a lembrar que tinha apoio majoritário na ALEAC e Câmara Federal , e acabou seu governo apenas com o deputado federal Osmir Lima (MDB) na sua cabeceira e no ostracismo.

ENSINAMENTO

Há uma frase pragmática do senador Renam Calheiros (MDB): “você pode ganhar a eleição com as redes sociais, mas não governa sem os políticos.” Verdade. Para aprovar projetos tem de ter votos. O regime não é monárquico, em que você tem o poder absoluto para decidir só.

FALANDO NO BOLSONARO

Nova pesquisa foi divulgada sobre a eleição presidencial, desta feita pela Poder Data. Repete as de outros institutos que colocaram o Bolsonaro descolado na frente. No cenário bate todos adversários no primeiro turno e empataria tecnicamente com o Moro num segundo turno.

TEM UMA BASE

Ou os seus adversários gostando ou não o presidente Bolsonaro conseguiu montar uma base conservadora que lhe é fiel. Se disser amanhã que Melhoral cura a Covid-19, todos acreditam.

NÃO SE GANHA ANTES DA CAMPANHA

Poderia citar vários episódios em que candidatos eram apontados como majoritários e acabaram por perder a eleição. É, pois, a mais pura fantasi pensar que se pode ganhar a eleição antes da campanha começar. É durante a campanha que o eleitor se decide.

NADA DECIDIDO

Uma boa fonte me falou ontem de que não há martelo batido acerca do nome do Coronel Ulysses Araújo (PSL) para vir a ser o vice do candidato a prefeito Minoru Kinpara (PSDB).

VICE PROBLEMÁTICO

A candidatura de vice do Ulysses Araújo tem um perfil que poderia ajudar o candidato a prefeito Minoru Kinpara, mas tem uma personalidade de achar que é o Rei da Cocada Preta, e se a chapa ganhasse poderia querer ser mais que o próprio prefeito. Está não é uma visão do BLOG, mas de quem já conviveu com o Ulysses politicamente. É o pró e o contra.

FORMA DE PRESSIONAR

Aquele lançamento do Coronel Ulysses Araújo (PSL) a prefeito da capital, sem ouvir o partido, por exemplo, foi uma estratégia só sua de colocar seu nome no debate, para tentar emplacar ser o vice do tucano Minoru Kinpara.

PTB COM BOCALON

O PTB fechou aliança com o PSD e PROGRESSISTAS, para apoiar a candidatura do Tião Bocalon (PROGRESSISTAS) a prefeito de Rio Branco. O afastamento do Gladson favoreceu a aliança.

LOBBY PODEROSO

A matéria passou no Senado. Mas tem duas batalhas à frente para fixar um calendário das provas do REVALIDA: a aprovação na Câmara Federal e evitar um veto do Bolsonaro, por pressão do Conselho Federal de Medicina. O deputado federal Alan Rick (DEM) está na luta.

FRASE MARCANTE

“O pobres não foram feitos para a política, mas para sustentar o poder dos políticos.” Ilário Dias Cardoso Filho.