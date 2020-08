Rio Acre marca 1,86 metros e ascende alerta de desabastecimento em meio à pandemia

Vanivaldo Ferreira da Silva, de 39 anos, foi ferido com um golpe de faca em via pública durante uma bebedeira na manhã desta segunda-feira (10). O crime aconteceu em frente ao mercado Elias Mansour, próximo ao Terminal Urbano, no Centro de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Vanivaldo estava bebendo com vários ‘amigos’ quando um casal, que também estava no meio da bebedeira, começou a discutir. A vítima tentou impedir a briga do casal e o agressor, com uma faca, desferiu um golpe que atingiu Vanivaldo no braço esquerdo.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, que prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo os paramédicos do Samu, o corte atingiu uma artéria do paciente, mas seu estado de saúde é estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características do acusado e em seguida fez patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.