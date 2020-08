Mulheres são mais acometidas pela Covid-19 em Rio Branco, com 52% dos casos

Desde a última quarta-feira, dia 5, o governo do Acre liberou a reabertura de bares, restaurantes, lanchonetes e outros serviços após avaliação do Pacto Acre sem Covid que levou o Estado para a Bandeira Amarela da pandemia do novo coronavírus. Entretanto, alguns bares e restaurantes decidiram se manter fechados até que a contaminação do vírus, de fato, desacelere.

Entre os estabelecimentos que optaram por continuar de portas fechadas mesmo coma liberação do governo em reabrir, estão o Studio Beer e a rede Deck. “Não sabemos como, mas apesar de alcançarmos o número de 100 mil mortes no Brasil e quase 600 no Acre, foi anunciado que subimos para o “nível amarelo”, comentaram os proprietários do Studio Beer, que está há cinco meses fechado.

“Prejuízos e as contas continuam chegando… Mas mesmo com todas as restrições o qual muitos estabelecimentos estão fazendo, acreditamos que não é o momento de retornarmos, pois prezamos pela segurança de nossos clientes, colaboradores e também a nossa. Ainda estamos muito inseguros em relação à pandemia”, destaca o estabelecimento situado em Rio Branco.

Uma das maiores redes de alimentação localizadas na capital acreana, o Deck, também se posicionou contra a reabertura. “O Deck no momento não vai reabrir para o público, vamos continuar com retirada de pedidos e delivery, não achamos que o momento de abrir seja agora”.

O Studio Beer ressaltou que bares são locais de entretenimentos e celebrações e, que hoje, não tem nada para celebrar. “Estamos atentos às situações e esperamos poder voltar assim que possível a fazer aquilo que a gente mais preza: estar com vocês”.

O Acre finalizou esse domingo, 9, contando 21.587 contaminados pela Covid-19 e 561 mortes em decorrência da doença em todo o estado. Na fase amarela, restaurantes, bares, pizzarias, sorveterias e outros estabelecimentos similares podem reabrir com 50% da capacidade; teatros, cinemas e apresentações culturais, como também evento religiosos, com 30% da capacidade.