Governo não paga empresas e funcionários sofrem sem salários

A prefeitura de Rio Branco vai retirar do ar o site oficial e as redes sociais a partir das vinte e três horas da tarde da próxima sexta-feira, dia 14. A gestão vai deixar de publicar conteúdo noticioso na página oficial da internet e também vai retirar do ar totalmente as páginas e perfis em redes sociais.

Segundo o município, a medida visa atender à legislação eleitoral, que estabelece uma série de restrições para a divulgação de atos do poder público durante o período eleitoral. A prefeita Socorro Neri, do PSB, deve ser candidata à reeleição.

As publicações da prefeitura ficarão suspensas até o fim do período eleitoral, previsto para o dia 15 de novembro, no primeiro turno, ou no dia 29 de novembro, em caso de segundo turno na eleição municipal. As áreas de serviço do portal da Prefeitura vão continuar ativas para uso dos cidadãos.

Os usuários que costumavam receber atendimento nesses espaços serão orientados a buscar os serviços oferecidos diretamente no site da Prefeitura. A prefeitura vai manter redes sociais específicas para a divulgação de informações, boletins e orientações à população quanto ao enfrentamento ao novo coronavírus, através do Portal Covid (https://portalcovid.riobranco.ac.gov.br/) e redes sociais criadas especificamente para divulgação das ações relacionadas à pandemia.

Fonte: Ascom/PMRB