Estudo diz que Covid-19 deixou 48% das acreanas sem emprego

Um estudo feito pela Famivita com mais de 7,5 mil brasileiras entre 27 e 28 de julho de 2020 concluiu que 48% das acreanas perderam o emprego durante a pandemia da Covid-19. A Famivita é especializada em saúde reprodutiva.

Nesse contexto, e segundo essa pesquisa, o Acre é o 3º onde mais mulheres perderam seus postos de trabalho por causa da crise imposta pelo novo coronavírus. No ranking dos Estados, o Amazonas lidera com 61% das entrevistadas afirmando que ficaram sem trabalho formal quando a pandemia se instalou. O 2º é o Amapá, com 50%.

O Estado onde menos mulheres perderam o emprego na pandemia é Santa Catarina (28%). No País, média de 35% das brasileiras perderam seus empregos durante a pandemia, incluindo as trabalhadoras informais.

De todas as faixas etárias, as mais jovens entre 18 e 24 anos, foram as mais afetadas.

Para referência, antes da pandemia, pelo menos 53% das entrevistadas tinham um trabalho. s mães com filhos pequenos são as que mais estão sentindo os impactos com a perda de seus empregos, sendo que 39% delas estão desempregadas e 52% perderam renda.

As grávidas também estão sofrendo com a crise, e 34% delas perderam seus empregos, desde que a pandemia começou.

Até mesmo mulheres que não trabalhavam antes, acabaram perdendo renda de forma indireta, com a perda por parte de membros da família.

Outro ponto a ser considerado, é que até mesmo as participantes que ainda possuem emprego, acabaram perdendo renda, 47% delas.

O estudo da Famivita também abordou sobre o Auxílio Emergencial a desempregados e autônomos e detectou que 62% dos acreanos com esse perfil receberam o benefício. Essa taxa é a maior do País, de acordo com a Famivita.

O estudo teve abrangência nacional e foi realizado entre 27 e 28 de julho. O método de coleta de dados foi feito por meio de questionário em formulário na internet com várias perguntas.

O estudo completo pode ser acessado em: https://www.famivita.com.br/estudo-coronavirus-julho-2020/