Contador ligado a César Messias é o novo secretário da Sefaz no AC

Uma das pastas mais importantes do governo, e que influencia de forma direta o desempenho de outros setores no governo do Acre, tem um novo gestor. O governador Gladson Cameli nomeou por meio do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 10, o novo secretário Estadual da Fazenda (Sefaz). O novo gestor da pasta estratégica é o contador Rômulo Antônio de Oliveira Grandidier.

Próximo ao ex-deputado federal César Messias, o novo gestor é proprietário do maior escritório de contabilidade de Cruzeiro do Sul e chegou a ser pré-candidato à prefeitura da segunda maior cidade do Acre pelo PSB. No final, acabou desistindo da candidatura e apoiou Carla Brita, candidata derrotada da Frente Popular do Acre nas eleições de 2016.

A secretaria de Fazenda estava sendo chefiada de forma interina desde a saída da secretária Semírames Dias no final de março. Após sua exoneração, a pasta foi ocupada de forma interina por Wanessa Brandão, que pediu demissão há cerca de um mês atrás e ultimamente tinha como gestor o secretário adjunto do Tesouro Estadual, Raymson Ribeiro Bragado.

A Sefaz tem por objetivo o controle das receitas e das despesas do Estado. São receitas provém primordialmente da arrecadação de tributos e taxas estaduais, enquanto as despesas são destinadas a sustentar a máquina pública, bem como às obrigações públicas estaduais estabelecidas pela Constituição.

O gestor, por ter o que se chama da “chave” do cofre da administração nas mãos, costuma ser alguém de extrema confiança do governador e figura central na liberação de recursos para as demais secretarias.