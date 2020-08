Confira quais cursos e graduações podem ser realizados na modalidade EAD

No domingo (09), a prefeitura de Cruzeiro do Sul entrego o sistema de água da Comunidade Mangueira, na Vila Santa Luzia do Pentecostes. Na ocasião, o prefeito Ilderlei Cordeiro, acompanhado do vice-prefeito Zequinha Lima, assinou ainda a ordem de serviço para ampliação do sistema de água na localidade, proporcionando a chegada do benefício a mais famílias. A continuidade do sistema será construído com recursos próprios do município.

Estiveram presentes ainda no ato de entrega da obra os vereadores Franciney, Keleu, Elenildo e Mariazinha. O poço e a estrutura das caixas , que farão a distribuição para as residências, foram construídos em um terreno doado por José Maria, que tem um sítio na comunidade. Ele agradeceu o empenho da gestão.

“Mesmo sem morar aqui, venho só algumas vezes, sei como é difícil a falta de água para essas pessoas, principalmente neste período de estiagem. Com a chegada da água aqui melhora até a qualidade de vida das pessoas, questão de saúde, pois essa é uma água potável e limpa. Agradeço pelo grande investimento, ao prefeito e a toda equipe”, destacou o doador do terreno.

O morador Jairo Benitez agradeceu o empenho da gestão na construção da obra, e agradeceu o anuncio do benefício, com a ampliação do sistema para outras 23 casas.

“Queremos agradecer o projeto de ampliação de água, que beneficiou várias famílias. Algumas famílias ainda estavam fora da ampliação, mas o prefeito assinou uma ordem autorizando estender a ampliação para todos. Estamos sendo agraciados com uma água de boa qualidade”, agradeceu o morador.

Antes, os moradores precisavam construir poços particulares para atender as necessidades de água no local. O subprefeito da vila, Liberman Rocha, explicou que esta era uma demanda antiga da comunidade.

“Agradecemos o prefeito por tudo que tem feito pela nossa comunidade. Sabemos que ainda almejamos outras situações, mas muitos benefícios já chegaram aqui. Essa questão da água era uma demanda antiga, e os moradores estão muito felizes”, relatou.

Levar dignidade e saúde com água tratada são metas colocadas em execução desde o inicio da gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro, que tem mostrado um olhar diferenciado para as comunidades de difícil acesso e rurais.

“Sei como é difícil viver sem água nas suas casas para fazer as tarefas essenciais e principalmente para beber. Essa tem sido uma das nossas principais preocupações, de proporcionar essas melhorias, principalmente para essas comunidades mais afastadas. Água é vida, é saúde, é dignidade, por isso temos feito de tudo para atender a maior quantidade de pessoas ao longo dos anos”, disse o prefeito.