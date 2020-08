Comitê segue pedindo cautela: “é preciso muito cuidado”

O senador Márcio Bittar, que será o relator-geral do orçamento, o responsável pelo parecer que será votado no plenário, disse nesta segunda-feira (10) que entende o raciocínio do governo ao pedir para analisar previamente matérias da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), mas que o Poder Legislativo tem legitimidade para decidir sobre a lei orçamentária. Ele é um dos vice-líderes do governo.

“Faz todo sentido. O governo federal pensar assim é algo lógico. Congresso não pode abalar a situação fiscal, já difícil, como se fosse uma ilha fora do continente. Ao mesmo tempo, o Congresso também tem legitimidade para agir sobre toda lei orçamentária. O que faremos com esse orçamento será responsabilidade compartilhada”, disse em entrevista ao Congresso em Foco.

Bittar contou que tem se reunido com líderes das Comissões onde irá tramitar a LDO e a ideia é ajustar com o governo um texto de consenso. “Já nos reunimos e decidimos sempre buscar o consenso. Eu e ele [Irajá] também conversamos com o deputado Elmar. Os três temos compromisso com o país e sabemos do grave momento”, afirmou.