Colisão entre carro e moto deixa homem gravemente ferido em Rio Branco

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou o jovem João Victor, de 23 anos, gravemente ferido na noite deste sábado (8) no cruzamento entre as ruas Valdomiro Lopes e João Fragoso Monteiro, no Bairro Santa Quitéria, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, o condutor da moto, João Victor, trafegava na rua Valdomiro Lopes, quando inesperadamente, o condutor, de 21 anos, de um veículo modelo gol, de cor Branca, invadiu a preferência e colidiu com o motociclista.

Com o impacto, João Victor foi arremessado a uma distância aproximadamente 15 metros, bateu a cabeça no asfalto e ficou sangrando pelo, nariz, boca e ouvido. Após colisão, o motorista do veículo Gol ainda tentou fugir, mas foi ferido por populares.

Um dos parentes do motorista que é um policial, supostamente armado, ao ver seu familiar detido ainda tentou intimidar os moradores, que reagiram e pediram a presença da Polícia Militar no local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam João Victor, entubado, ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. O jovem foi encaminhado ao Centro Cirúrgico do hospital com suspeita de hemorragia.

O local do acidente foi isolado pelos Policiais de Trânsito (BPTran) para os trabalhos do Perito. O motorista realizou o teste do etilômetro (bafômetro) ao qual reagiu negativo.

O carro e a moto foram encaminhados ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).