Polêmico e popular bar de Xapuri é demolido em reforma de praça pública

Por mais de duas décadas, o bar e lanchonete Bebum, localizado no interior da praça Getúlio Vargas, em Xapuri, foi um dos principais pontos de encontro da cidade. E tanto a popularidade quanto o caráter polêmico do estabelecimento se deviam ao local onde era situado, no meio de um logradouro público.

Durante muitos anos, o espaço do famoso happy hour com som ao vivo às sextas-feiras foi o lugar do gênero mais frequentado de Xapuri – ou talvez tenha sido o único. Apesar disso, nunca faltaram opositores à presença do agradável ambiente em meio a uma das praças mais antigas e simbólicas da cidade.

No curso do tempo, foram muitas as reivindicações ao poder público pela retirada do simpático bar do meio da praça. E por diversas vezes a prefeitura tentou consumar a remoção, mas sem encontrar uma solução para a manutenção dos empregos e da renda gerados pelo boteco, a municipalidade sempre retrocedia.

Mas o dia de o famoso Bebum ir ao chão, enfim, chegou. Nesta quinta-feira, 6, uma pequena, mas eficiente máquina apelidada de “Bobcat” concluía o serviço de extermínio do tradicional botequim. Entretanto, a demolição não vai representar o fim da atividade comercial que representa o meio de vida de várias pessoas.

No projeto de restauração da praça Getúlio Vargas, o Bebum tem o seu espaço reservado, junto com outras atividades também tradicionais como o Café da Dona Maria e o Tacacá do João. Para isso, a praça receberá uma readequação em sua parte lateral, que realocará comerciantes já instalados em seus arredores.

Os recursos para o projeto de revitalização da praça Getúlio Vargas são oriundos de uma emenda parlamentar do ex-deputado Léo de Brito (PT). São R$ 490 mil que foram repassados ao município via convênio com o Ministério do Turismo, ainda no final de 2019. A previsão é de que a obra seja inaugurada em novembro.