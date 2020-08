MDB de Xapuri rebate fake news sobre pré-candidatura de advogado

A executiva municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Xapuri divulgou nota de repúdio contra informações falsas sobre a pré-candidatura do advogado Carlos Venícius à prefeitura do município que, segundo a direção da sigla partidária, estão sendo propagadas nas redes sociais pelo gerente do escritório local do Depasa, Antônio Marcos Mansour.

A nota diz que o comissionado do atual governo já divulgou pela segunda vez informação de que o MDB municipal havia decidido que Carlos Venícius seria candidato a vice-prefeito em uma chapa encabeçada pela esposa do deputado Antônio Pedro, Carla Mendonça (PP), em um acordo envolvendo ambos os partidos, o que os emedebistas rebatem com veemência.

O partido diz ainda que dentro das executivas municipal e estadual, o nome do advogado Carlos Venícius é consenso como pré-candidato a prefeito e que qualquer informação diferente desta é inverídica. Além das falsas informações, Marcos Mansour teria usado de “palavras baixas” para atingir a honra e a imagem do presidente do diretório municipal de Xapuri, Celso Paraná.

O documento explica que o MDB municipal tem tentado unir as oposições em torno de uma candidatura única por entender que todos fazem parte do bloco de sustentação da gestão do governador Gladson Cameli, mas enfatiza que a disseminação de notícias falsas no ambiente eleitoral é perniciosa à democracia.

A íntegra da nota:

NOTA DE REPÚDIO

A Executiva Municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DE XAPURI (MDB) vem a público manifestar seu repúdio aos comentários feitos pelo Diretor do DEPASA na cidade, o Sr. Antônio Mansour, feitas no dia de hoje em suas redes sociais.

O Diretor do Depasa utilizou-se de suas redes sociais para disseminar pela segunda vez notícias falsas acerca da Pré-Candidatura do advogado Carlos Venícius a Prefeitura Municipal de Xapuri pelo MDB.

Segundo o diretor do DEPASA, esta executiva municipal já havia decidido que Carlos Venícius (MDB) seria candidato a vice-prefeito em uma chapa encabeçada pelo Partido Progressista (PP), em um acordo envolvendo ambos os partidos.

Antônio Mansour, em sua postagem, utilizou-se ainda de palavras baixas para atingir a honra e imagem do Presidente do Diretório Municipal do MDB de Xapuri/Acre.

É falsa a informação postada.

Há consenso dentro da executiva municipal e estadual do MDB que o advogado Carlos Venícius é pré-candidato a prefeito de Xapuri e qualquer informação diferente desta é inverídica.

O que o MDB municipal fez, e ainda tenta fazer, é unir as oposições em torno de uma candidatura única porque todos fazemos parte do bloco de sustentação da gestão do Governador Gladson Cameli.

A disseminação de notícias falsas no ambiente eleitoral é perniciosa a democracia e é exatamente por isso que tramita no Congresso Nacional projeto de lei que prevê a criminalização de divulgação de informações falsas e enganosas.

O fato ganha destaque porque a postagem parte de agente público que ocupa cargo relevante dentro da administração pública estadual e que, portanto, deveria se comportar de forma adequada com o cargo ocupado.

Por esses motivos, o MDB repudia com veemência a disseminação de notícias falsas acerca da Pré Candidatura do advogado Carlos Venícius e o ataque a honra de seu presidente.

Executiva Municipal do Movimento Democrático Brasileiros de Xapuri (MDB).

O ac24horas telefonou para Marcos Mansour para ouvir a sua versão sobre a nota de repúdio do MDB. Ele afirma que os emedebistas fazem tempestade em copo d’água e se defende da acusação de que divulgou fake news. “O que eu fiz foi apenas repetir o que foi falado na reunião com governador Gladson Cameli, de que em Xapuri vai haver apenas uma candidatura”, assegurou.