Edital seleciona mulheres negras para bolsas integrais em curso MBA

O clima dos bastidores políticos que parecia está ameno após o governador Gladson Cameli recuar, neste primeiro momento, de ir para o PSDB, ganhou mais uma fervura neste início de final de semana após a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), postar em sua página no facebook uma foto com o ex-pré-candidato pelo PSL a prefeitura da capital, o pecuarista Fernando Zamora, e ainda alfinetar indiretamente o vice-governador Major Rocha.

Em sua publicação, Neri afirmou que recebeu a visita de Zamora e lembrou que o Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Acre é empresário bem sucedido e cidadão comprometido com o desenvolvimento do nosso Estado. “A convite do PSL, estava com pré-candidatura a prefeito consolidada. Entretanto, numa dessas manobras da velha política, daqueles que fazem tudo pelo poder, sua pré-candidatura foi retirada”, disse a prefeita, alfinetando indiretamente o vice-governador Major Rocha que recentemente deixou o ninho tucano para comandar o PSL no Estado e como condição para isso, a candidatura de Zamora foi rifada para o partido apoiar o ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara, pré-candidato do PSDB.

Apesar da cutucada, a prefeita disse que no encontro não conversou sobre “esse reprovável episódio”, mas conversaram sobre o futuro. “Temos boas convergências. A decência e o desejo de contribuir para que a política seja instrumento de promoção do bem coletivo, são duas delas”, disse a gestora da capital.

Ao tomar conhecimento da publicação de Socorro, Rocha fez uma publicação em sua página no facebook na tarde desta sexta-feira, 7, afirmando que “rasteiras, traições e outros atributos fazem parte dessa nova política defendida por Socorro Neri”.

Apesar da resposta direcionada a prefeita, o militar afirmou não gostar de rebater ataques, menos ainda quando eles partem de uma mulher. “Mas o caso em tela merece um esclarecimento e não vou me furtar a fazê-lo. É importante refletir, a partir de fatos concretos, sobre o texto publicado por Socorro Nery em sua página nas redes sociais, sobretudo, porque trata da “velha política”. Vamos aos fatos”, disse o vice.

Rocha lembrou que a “socialista” Socorro Neri, que estaria conseguindo guinar o governo de Gladson Cameli para a esquerda, foi a mesma “que em 2015 dormiu candidata pelo PSDB e acordou filiada ao PSB se projetando como vice de um político do PT”.

“Do dia para a noite esqueceu o seu discurso anti-petista e se entregou de corpo e alma para a Frente Popular. Uma mudança radical em menos de 24 horas, aquilo que ela criticava passou a ser exemplo de gestão e projeto político. Será que essa é a nova política da Socorro Nery?”, questionou Rocha.

“Essa mesma pessoa, logo após a derrota do Partido dos Trabalhadores nas urnas, em 2018, passou uma rasteira na sigla e coligação que lhe acolhera exonerando todos os cargos do partido que a levou a cadeira de prefeita. Essa é a nova política da Socorro Nery?”, indagou o Rocha afirmando que que recentemente acompanhou as tentativas de retirada a candidatura de Minoru Kinpara do PSDB, que está liderando as pesquisas de intenção de votos, com a intenção declarada de fortalecer sua pré-candidatura de Socorro Neri.

Apesar de não citar o nome do governador Gladson Cameli, Rocha afirma que essa manobra “foi motivada pelo medo de enfrentar seu colega de profissão nas urnas”.

“Rasteiras, traições e outros atributos fazem parte dessa nova política. Ao menos é isso que enxergamos acompanhando o dia a dia da nossa vice-prefeita (hoje prefeita) socialista/comunista. Antes que eu esqueça, a prefeitura já está comprando máscaras e álcool em gel a preços de mercado? Os produtos são importantes para “Assepsia””, citou o Rocha ao finalizar a sua publicação e se referindo a Operação da Polícia Federal que investiga a licitação da prefeitura de Rio Branco que supostamente teria comprado esses produtos superfaturados.