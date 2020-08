A guerra no PP ainda não terminou

O governador Gladson Cameli ainda não desistiu totalmente de levar o PROGRESSISTAS para uma coligação em apoio à reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB). A ideia central é que Tião Bocalom desista da disputa e o partido encontre um nome de consenso para ser o vice na chapa, que poderia ser o próprio Bocalom. A informação é de um integrante da sigla que assessora politicamente o governador. Segundo ele, “a guerra não está perdida, Gladson Cameli quer uma rodada com o PP e demais “aliados” para discutir as candidaturas do interior nesse novo pacote. Gladson ajudaria no interior em compensação os aliados ajudariam ele na capital que está muito tensionado. Porém, para a cúpula do PP a candidatura de Tião Bocalom é irremovível e o compromisso com o senador Sérgio Petecão (PSD), que indicou a mulher, Marfisa Petecão, como a vice do velho Boca está mantido. Como desatar esse nó?

“Não erramos quando damos muito de nós. Erramos quando esperamos o reconhecimento de alguém que não sabe valorizar a amizade que demos”. (Salomão, o rei hebreu)

Tião Bocalom, o “Velho Boca”, liga às cinco da manhã para a casa do senador Sérgio Petecão (PSD) avisando que está se deslocando para fazer visitas na zona rural ou na cidade. A Marfisa Petecão, que deverá ser sua vice, já está de olheira ao ter que dormir tarde e acordar cedo para acompanhar o velho Boca em suas andanças em busca de apoio. Petecão quer saber se o Velho Boca agora vende verdura também.

Um homem de fé

O pré-candidato a prefeito pelo PSDB, ex-reitor Minoru Kinpara, não dá um passo, não faz um movimento político sem antes consultar Deus em oração. Quando alguém lhe pergunta sob suas chances de ganhar a eleição repete a mesma frase: “Deus está no controle de tudo, se for da vontade Dele vai dar certo, não é verdade?”.

. Depois de muita confusão, de disse-me-disse a casa parece estar em ordem, só parece!

. Minoru Kinpara (PSDB), Tião Bocalom (PP), Socorro Neri (PSB), Roberto Duarte (MDB) são candidatos.

. Consta que ainda há esperanças no Palácio Rio Branco de uma composição de Bocalom com Socorro Neri pelo convencimento.

. Porém, a resistência é grande e as chances de acontecer são muito remotas.

. O certo mesmo é que daqui pra frente só entra no jogo quem tem café no bule, panos pras mangas, votos.

. O pastor Silas Malafaia, bispo Macedo, R.R. Soares e outros líderes evangélicos continuam orientando na TV os fiéis a não votar em nenhum partido de esquerda, principalmente no PT, PCdoB e PSB.

. Segundo a opinião deles, existem pessoas boas nesses partidos (iludidas), mas na verdade, a ideologia é fabricada no inferno sob os auspícios do próprio satanás.

. É treva!

. Porém, entretanto e, todavia…deixa pra lá!

