Parceria entre SENAR e Banco do Brasil quer facilitar crédito para produtores rurais

Representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR – Acre) e do Banco do Brasil, oficializaram uma parceria entre a Regional Acreana e a instituição bancária, que visa facilitar o acesso dos produtores rurais ao crédito rural.

A parceria é resultado de um convênio firmado pelo Instituto CNA com o Bando do Brasil a nível nacional. Por meio desta integração entre as instituições, a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) no Acre ganha uma nova oferta aos produtores atendidos: agora, os técnicos de ATeG podem avaliar as necessidades das propriedades rurais, elaborar o plano de negócios dos produtores, e fazer essa ponte diretamente com o Banco do Brasil

No Acre, a ATeG atende atualmente uma faixa de 400 produtores rurais divididos em 13 municípios, com atendimentos específicos para as cadeias produtivas do leite (Evolui Leite), pecuária de corte, mandiocultura, piscicultura, e a oferta SENAR + Produção, que inclui café, mandiocultura e fruticultura. Antes da pandemia, a meta do SENAR para 2020 era atender mil produtores rurais no Acre.

“Nossa expectativa é garantir que, dentro das conformidades, os produtores rurais consigam implantar as adequações tecnológicas necessárias para melhorar o trabalho e aumentar a produtividade qualitativa, consequentemente aumentando a renda do produtor, que é o principal objetivo da ATeG”, destacou a coordenadora Stefanye Torres.

Os 13 técnicos de campo ligados ao SENAR receberam treinamento para realizar a Assistência Técnica em Nível de Imóvel ou empresa (ATNI), ou seja, estão aptos a identificar as necessidades da propriedade, oferecer orientação técnica ligada ao crédito rural, elaborar o plano de negócios e fazer a ponte com a instituição bancária em benefício do produtor.

“A assistência técnica do SENAR é gratuita, e isso não vai mudar. Hoje, o técnico de campo do SENAR está habilitado para dar esse apoio – e vale destacar que não é um meio de ‘lucrar’ com as decisões do produtor rural. É uma forma de auxiliá-los para acessar o crédito necessário, dando apoio logístico nas questões mais burocráticas do processo, como a elaboração do plano de negócios. Isso gera um tratamento mais direto com o banco sem custos adicionais aos produtores”, afirmou Mauro Marcello Gomes de Oliveira, superintendente do SENAR – Acre.