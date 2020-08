Funcionária do Araújo morre ao ser atropelada por BMW que fazia racha em avenida

Jonhliane Paiva de Souza, de 30 anos, funcionária do supermercado Arasuper do 2° Distrito de Rio Branco, situado no bairro Seis de Agosto, morreu na manhã desta quinta-feira, 6, após ser atropelada e arrastada por um carro de luxo que fazia racha com outro veículo no momento que atingiu a mulher. Os dois homens não identificados faziam racha em dois veículos na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Santa Quitéria, capital acreana.

De acordo com informações repassadas pela polícia, Jonhliane estava trafegando na sua motocicleta modelo Honda Biz, cor vermelha, no sentido bairro-centro da avenida, com destino ao seu trabalho, quando o condutor de uma BMW a atingiu.

A vítima foi atingida frontalmente. A BMW que fazia o racha a arrastou por cerca de 300 metros e motocicleta por aproximadamente 500 metros.

Os dois suspeitos de estarem fazendo o racha que culminou na morte da mulher fugiram do local. O carro BMW foi encontrado abandonado atrás de uma academia de ginástica situada na região.