Cruzeiro do Sul inicia campanha do Agosto Dourado, mês de conscientização a amamentação

A fim de evitar mais cenas de aglomeração sem cuidados com o distanciamento social nas praias localizadas às margens do Rio Iaco, a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária de Sena Madureira vão fiscalizar as praias e balneários dessa região neste feriado prolongado que inicia com hoje, dia 6, com o ponto facultativo para servidores do governo do Estado.

É o 8º Batalhão que está responsável por fazer essa ação de fiscalizar as aglomerações junto à Vigilância. O trabalho foi definido em reunião ocorrida ainda nessa quarta-feira, 5, onde foram traçadas as ideias e o efetivo que será empregado na fiscalização das praias.

Entre as ações determinadas, estão a interdição de espaços com cercas, cones e fitas zebradas, inserir avisos de orientação quanto ao descumprimento do decreto e acompanhar pessoalmente os espaços nos dias 6,7, 8 e 9 de agosto, durante todo o feriadão.

De acordo com a PM, as pessoas serão orientadas e, caso alguém esteja compactuando com a aglomeração em espaços públicos, este será enquadrado no artigo 268 do Código Penal e também pelo descumprimento aos decretos vigentes, que não permite a utilização de espaços públicos que ocasionem aglomeração de pessoas.

Caso necessário, será dada voz de prisão aos infratores da lei, sendo estes levados à delegacia para os procedimentos cabíveis. “Orientamos que a população seja consciente e colabore, e se precisar denunciar aglomeração nas praias ligue no 190”, diz a PM de Sena.

O governo do Acre publicou o decreto nº 6.465, tornando a sexta-feira, 7, ponto facultativo. O ato leva em consideração o fato de que na quinta-feira, 6, não haverá expediente administrativo em razão do aniversário da Revolução Acreana.