Contratação do crédito rural bate recorde e indica que produtor agrícola deseja expandir

Foram R$ 24,15 bilhões contratados no primeiro mês do Plano Safra, o que representa 50% a mais que o mesmo período do ano passado.



Ao que tudo indica, o setor agrícola realmente segue na contramão dos demais pilares da economia brasileira. Isso porque, mesmo com a crise que se instalou pela pandemia do coronavírus, a agricultura segue apresentando resultados significativos. O mais recente deles é o desempenho recorde do crédito rural nos primeiros 30 dias do Plano Safra 2020/2021.

Após o saldo positivo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério da Economia, que revelou 36,8 mil postos de trabalho em junho, que fez com que o setor finalizasse o primeiro semestre com a geração de 62,6 mil empregos com carteira assinada, parece que os investimentos por parte dos produtores rurais estão a todo vapor.

De acordo com os números divulgados no Balanço de Financiamento Agropecuário da Safra 2020/2021, pela Secretaria de Política Agrícola (SPA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a adesão ao crédito aumentou. Ao todo, foram R$ 24,15 bilhões contratados no primeiro mês do Plano Safra, o que representa 50% a mais que o mesmo período do ano passado.

Essa é uma resposta e um indicativo de que o produtor do campo realmente deseja investir e expandir o seu próprio negócio. Seja buscando por um trator novo, um perfurador de solo ou, até mesmo, um terreno maior. Tudo isso, pode ser observado com crescimento de todas as modalidades de financiamento. Porém, o destaque maior é no aumento de 110% nos financiamentos de investimento, sendo contratados R$ 5,2 bilhões.

Com isso, é fácil entender que produtor rural não deixou se abalar com o momento de isolamento social em que muitas medidas de higienização poderiam comprometer a safra. Na verdade, com uma adaptação da rotina de trabalho, o produtor do campo segue acreditando no agronegócio, investindo cada vez mais. Ou seja, tem destinado conscientemente parte da verba adquirida para comprar arados, implementos agrícolas e maquinários, por exemplo.

Em relação aos outros programas de investimento, praticamente todos cresceram mais de 100%, em comparação com o mesmo mês do ano agrícola anterior, com destaque para o Moderagro (535%), Moderinfra (413%), Programa ABC (134%) e Inovagro (175%).