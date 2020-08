Vigilante do Into se fere com tiro acidental ao manusear arma de fogo

Um vigilante de 27 anos identificado como Erisson, que presta serviço a uma empresa de segurança, se feriu acidentalmente com um tiro no final da tarde desta quarta-feira, 5, nas dependência do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) localizado na BR-364, em Rio Branco.

De acordo com informações de funcionários do Into, Erisson estava de serviço fazendo a segurança do prédio e ao tentar tirar a arma do coldre efetuou um tiro acidental que atingiu uma de suas pernas.

O vigilante foi socorrido pelos funcionários do hospital, que prestaram os primeiros atendimentos. Em seguida, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e encaminhou o ferido ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Segundo os paramédicos do Samu, o tiro atingiu a região entre a coxa e o joelho da vítima. Funcionários da empresa de segurança compareceram na Delegacia de Flagrantes (Defla) e registraram o boletim de ocorrência