Saiba o que pode funcionar com o Acre na fase amarela da pandemia de Covid-19

Com o anúncio de que todo o estado do Acre passou para a fase amarela, surge a dúvida do que é permitido voltar a funcionar e ou ampliar a capacidade de atendimento. O funcionamento dos estabelecimentos comerciais foi definido pela Resolução nº 02 de 3 de julho de 2020 do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

Desta vez, a principal novidade é a reabertura dos restaurantes, pizzarias, lanchonetes, sorveterias e bares. A partir de agora, voltam a funcionar com capacidade limitada a 50% do número de mesas contidas no ambiente externo; capacidade limitada a 50% do número de mesas contidas no ambiente interno e distância mínima de 2,5 metros entre as mesas.

Já o Via Verde Shopping, que já vinha funcionando, tem uma mudança significativa. Dos atuais 30%, passa a poder receber até 60% de sua capacidade. O cinema que funciona no local também recebe autorização para reabrir com 30% da capacidade. Assim como hotéis, pousadas e motéis que já estavam reabertos ampliam de 30 para 60% da capacidade.

Quem também está autorizado a voltar a funcionar são centros e escolas de formação e capacitação, estúdios de dança, escolas/estúdios de música, centro de formação de condutores de veículos automotores e similares também com capacidade reduzida de 30%.

Para os que estão reclamando dos quilos a mais adquiridos durante a pandemia, a notícia não é boa. Vai ser preciso esperar mais um pouco. Academias de ginástica, clubes esportivos e de lazer só estarão autorizados a retornar na fase verde.