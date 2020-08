MP dá parecer favorável a prisão domiciliar da esposa de Fonseca

O Ministério Público do Acre deu parecer favorável para que Delba Nunes Bucar, dona da Bucar Engenharia e esposa do ex-diretor do Depasa, Tião Fonseca, cumpra a prisão temporária, expedida pela 4 Vara Criminal, em domicílio.

A empresária está em Brasília se tratando de um câncer e por isso não foi presa junto com o seu marido, Tião Fonseca.

Devido as circunstâncias em que ela se encontra, o MP decidiu atender a demanda da defesa do casal e conceder o benefício do cumprimento da medida cautelar em casa.

O posicionamento do MP agora está concluso para despacho do juiz Cloves Augusto, responsável por autorizar a prisão do casal, que é investigado por supostamente desviar recursos públicos.

Nesta quarta-feira, 5, o desembargador Pedro Ranzi, do Tribunal de Justiça do Acre, negou o pedido de revogação de prisão temporária do ex-diretor do Depasa, Tião Fonseca. Os advogados prometeram recorrer no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília.