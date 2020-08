Mototaxista é preso ao entregar droga em cabos de vassoura no presídio de Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), divulgou nesta quarta-feira, 05, abertura de processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de saúde para reforçar as equipes de saúde da atenção primária no combate ao Covid-19.

Serão contratados 129 servidores, sendo 84 em nível médio, quatro técnicos e 41 com formação em nível superior. Há vagas para médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, farmacêutico, cirurgião-dentista, técnico de laboratório, agente de vigilância em saúde, educador social e auxiliar de farmácia.

O processo simplificado será feito a partir da análise curricular e de títulos. O concurso destina-se a selecionar candidatos, com escolaridade mínima exigida para cada função. As contratações terão vigência de 180 dias, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser renovado por igual período.

Os salários variam de R$ 1.045,00 até R$ 7.165,16 e a carga horária varia de 30h a 40h semanais.

As inscrições começam nesta quinta-feira, 06, e encerram na sexta-feira, 07. As inscrições serão realizadas via internet, no site da prefeitura de Rio Branco, pelo endereço eletrônico: www.riobranco.ac.gov.br.

Para mais informações, clique aqui.