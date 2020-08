Moradores do Quixadá ficam sem energia após árvore cair em rede elétrica

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) segue com o processo de encerramento gradual do trabalho home office que começou no mês de julho visando a retomada do atendimento presencial no Estado do Acre.

Desde o início das medidas de segurança sanitário no Estado há quatro meses, o Senar ficou apenas um mês com 100% das atividades paralisadas para replanejamento estratégico. Em seguida, teve início o atendimento virtual.

“O Senar está se adequando à nova realidade: conseguimos adquirir aparelho para medição de temperatura corporal, equipamentos de proteção individual (EPIs) para os funcionários e produtores rurais que participarem das ações, além de máscaras e álcool em gel para uso nas ações institucionais. Nosso horário na sede está reduzido para evitar exposição dentro do prédio, mas gradualmente, sempre com segurança”, disse o superintendente do Senar, Mauro Marcello.

Ilcilene Malini, gerente técnica da instituição, destacou também que os técnicos têm recebido capacitações para atuar dentro das medidas de segurança: “Além do número reduzido de participantes nas ofertas, para evitar aglomerações e aumento de exposição ao vírus, os agentes envolvidos nas ações estão sendo capacitados para instruir os produtores rurais, respeitando os cuidados e reforçando sempre o uso dos EPIs”.