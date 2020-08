Ifac em Tarauacá abre vagas para Curso Preparatório Pré-Enem 2020

As inscrições serão nos dias 10 e 11 de agosto e deverão ser feitas com o envio de documentação por e-mail

Nos dias 10 e 11 de agosto, o Instituto Federal do Acre (Ifac) campus Tarauacá receberá inscrições para o curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O projeto Pré-Enem 2020 será realizado de forma online em virtude da pandemia e da suspensão das atividades presenciais no Ifac por tempo indeterminado. O curso é aberto para participação da comunidade de Tarauacá, preferencialmente, alunos do 3º ano do ensino médio e os que já concluíram o ensino médio. As aulas estão previstas para iniciar no dia 15 de agosto.

No curso são contempladas as disciplinas de Biologia, Física, Química, Matemática, Geografia, Língua Inglesa, Artes e Português (Redação), com aulas ministradas por professores do Ifac campus Tarauacá. Ao final do curso, o aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% terá direito a receber um certificado de participação no projeto.

Para participar, é necessário enviar a seguinte documentação, em arquivo único, para o e-mail [email protected]: RG, CPF, comprovante de residência, declaração que estuda o 3º ano do ensino médio, ou para aqueles que já concluíram, cópia do histórico escolar e, ainda, a ficha de inscrição preenchida.

Os candidatos com inscrições validadas serão incluídos no Google Classroom e também no grupo de Whatsapp do projeto. Assim, para que o alunos possam participar e acompanhar as aulas, além de possuir acesso à internet, é importante fornecer um número de telefone e conta de e-mail do google.

Conforme explica a coordenadora do projeto, professora Delma Andrade, “O curso Pré-Enem é um projeto que foi institucionalizado junto à Pró-Reitoria de Extensão (Proex) que deveria ocorrer de modo presencial no Ifac de Tarauacá. Contudo, devido a pandemia, o curso será ofertado de modo online pelo Google Sala de Aula e Google Meet.”

Os recursos necessários para a participação no projeto como equipamento com acesso à internet ou materiais impressos são de responsabilidade dos participantes.

Para mais informações, é possível entrar em contato com a coordenadora do projeto pelo e-mail [email protected]

Baixe aqui a ficha de inscrição.