Governo decreta ponto facultativo na quinta e sexta-feira

O vice-governador, Major Rocha, garantiu agilidade na conclusão de processos de aposentadoria de 29 policiais militares, após cumprirem 30 anos de serviço público, e também prometeu celeridade para que os pedidos sejam publicados no Diário Oficial do Estado (DOE), conforme os trâmites legais. O compromisso foi firmado durante reunião realizada nesta terça-feira, 4, com o presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar do Estado do Acre (Aprapmac), sargento Igor Oliveira, e o diretor financeiro da Associação dos Militares do Acre (AME-AC), sargento Elton Fonseca.

Rocha enfatizou que o governo está sempre aberto ao diálogo e disposto a atender os anseios dos valorosos servidores públicos acreanos. Rocha explicou ainda que a finalização dos procedimentos de aposentadoria assegura a promoção, ainda neste mês, de 140 policiais militares que estão em atividade.

“Vamos tratar, junto à Casa Civil, para que esses processos corram no mais breve espaço de tempo possível para que, ainda em agosto, esses policiais entrem para a reserva remunerada e aqueles que estão na ativa sejam promovidos. Essa é mais uma demonstração de valorização do nosso governo com aqueles profissionais que estão empenhados na segurança da população”, afirmou.

Os representantes da associações comemoraram o anúncio feito por Major Rocha e destacaram a relevância da decisão em benefício aos policiais militares da ativa. Caso a demanda não fosse solucionada em agosto, os profissionais da Segurança Pública seriam promovidos somente em dezembro.

“Isso é muito importante para aqueles policiais que têm um certo tempo perdido, no quesito interstício, para a sua promoção e representa um momento importantíssimo na sua carreira militar dentro da instituição”, declarou Igor Oliveira, que também é vice-presidente da AME-AC.

“Acreditamos que esta é uma demonstração de respeito [do governo] e esperamos que as demais questões que estamos apresentando sejam também atendidas, em breve”, pontuou Elton Fonseca.