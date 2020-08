Governador do Acre recebe maior honraria do Corpo de Bombeiros de Rondônia

Em solenidade realizada na manhã desta quarta-feira, 5, o governador Gladson Cameli recebeu a maior honraria do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia, a Medalha Imperador Dom Pedro II – Grau I – Grã-Cruz, sendo essa a mais alta comanda de ambas as corporações.

Ao lado do vice-governador Major Rocha e dos demais membros da cúpula da Segurança Pública, Cameli recebeu a medalha das mãos do comandante-geral do Corpo de Bombeiro de Rondônia, coronel Demargili da Costa Farias.

De acordo com o mandatário dos bombeiros, a medalha é uma forma de reconhecimento aos serviços prestados a corporação.

O comandante dos Bombeiros do Acre, Carlos Batista também recebeu das mãos do governador a mesma honraria. Os coronéis Charles Santos e Coutinho receberam a honraria grau cavaleiro.

O comandante dos bombeiros de Rondônia recebeu também a medalha Dom Pedro ll, do Corpo de Bombeiros do Acre.

“Me sinto bastante honrado com o reconhecimento. Desde que assumimos o governo, priorizamos a segurança e tivemos todo o carinho com nossos bombeiros e fica muito grato com a honraria e reconhecimento da corporação do nosso Estado irmão, Rondônia”, disse o governador, emocionado.

O comandante Demargil ressaltou o reconhecimento ao trabalho de Cameli. “Eu destaco que hoje é um dia importante, somos Estados Unidos e seremos ainda mais com a ponte do rio Madeira. O governador é merecedor desse reconhecimento. É notório que as corporações do Acre e Rondônia reconhecem isso e nada mais justo de um homem de honra receber a medalha”, disse o chefe dos bombeiros de Rondônia.

