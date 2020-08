Criminoso mata produtor rural com tiro na cabeça, estupra esposa e mantém filho em cárcere

A maior festa religiosa do Acre, realizada há 102 anos em Cruzeiro do Sul, o Novenário de Nossa Senhora da Glória, começa nesta quarta-feira, 5, de forma inédita por causa da pandemia de coronavírus: transmitido pelas redes sociais e rádio da Diocese da cidade. No lugar da procissão, que reúne cerca de 40 mil pessoas, haverá uma carreata com a imagem da santa padroeira da cidade.

A transmissão começa nesta quarta, 5 com celebração às 19 horas na Catedral Nossa Senhora da Glória, liderada pelo bispo Flávio Giovanele, com o vigário Francisco Nepomuceno e o Padre Ronaldo. Após a celebração haverá o hasteamento da Bandeira de Nossa Senhora da Glória e live com Banda 61 Bis às 21 horas.

As missas e novenas do Novenário começam nesta quinta em três horários: 6h, 9h da manhã, meio-dia e às 15h. Às 19 horas a novena e em seguida Santa Missa. Segundo o bispo Flávio Giovanele, se houver mudança da cidade para a faixa amarela, após nova avaliação da secretaria estadual de Saúde em combate à pandemia da Covid-19, poderá haver atividades com participação presencial dos devotos da Santa padroeira de Cruzeiro do Sul a partir do dia 9, domingo.

“Estamos em um ano especial, então vamos cuidar de uma forma especial do Novenário que está na sua 102.ª edição e será transmitido pelas redes sociais e demais meios de comunicação, de maneira que os fiéis irão participar de casa. Qualquer mudança avisaremos”, afirma.

Mesmo sem a celebração presencial, a igreja estará aberta para orações pessoais durante todo o dia e as confissões podem ser feitas das oito às 11 da manhã. Todos devem usar máscaras e álcool em gel.

O tema deste ano do Novenário é Maria Mãe de Esperança. Além da live de abertura com a Banda de Música do 61 BIS, mais 2 lives estão programadas: uma em homenagem aos pais, no dia 09, e a última no dia e 15 de agosto, encerramento do Novenário. Todas serão transmitidas às 21h.

A cada dia, nas celebrações de 4 novenas, uma categoria será homenageada. No dia 6, profissionais de saúde, no dia 7, militares e profissionais de segurança, no dia 8 os doentes, dia 9 as famílias e pelos pais. Na segunda semana, explica o bispo, haverá outras categorias. “Esse vai ser um Novenário especial por que a pandemia assim exige, mas vai ser também especial pela nossa garra e pelo nosso amor”, conclui o bispo.