Bestene diz que não duvida da candidatura de Petecão ao governo em 2022

O deputado estadual e um dos líderes do Progressistas, José Bestene, fez uma análise sobre as eleições municipais de 2020 e afirmou que o pleito deste ano será preponderante para as pretensões do Progressistas para as eleições de 2022.

Ele afirmou que a cúpula do Progressistas espera uma conversa do governador para evitar uma possível saída dele do partido. As declarações foram dadas na tarde desta quarta-feira, 05, em entrevista ao jornalista Itaan Arruda, do Gazeta Entrevista.

“Eu entendo que qualquer decisão que ele (Gladson) vier a tomar deveria, na verdade, comunicar os seus parceiros de primeira hora. É muito ruim a gente ficar sabendo por terceiros. Politicamente, tenho procurado orientar o governador Gladson olhando o cenário de 2022 pela experiência que eu tenho. Gladson tem um partido tradicional que foi do tio dele e temos ele como a maior liderança. Portanto, a gente espera que ainda ele possa conversar com o seu partido para nos dar essa informação”, pontuou.

O parlamentar destacou que não duvida da candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD) ao governo para 2022. Bestene argumentou que Petecão tem uma diferenciação em relação à Gladson, que é os seis anos de mandato no Senado Federal.

“Hoje nós sabemos que daquela aliança de 2018, o Rocha já tem a candidatura dele e o MDB também aliados de primeira hora e tem justamente essa terceira força que é o Petecão. Queira ou não queira, o Petecão é a 5º figura da República e é uma pessoa que tem bastante liderança. Quando converso com o Gladson, tenho colocado essa força do Petecão, e eu espero que ele possa pelo menos ouvir aquelas pessoas que queiram o bem dele em 2022”, pontuou.

“O Petecão colocou com muita clareza que se o Gladson for candidato à reeleição ele não será candidato em 2022. Evidentemente, com essa conjuntura de que o Gladson poderá apoiar a Socorro Neri, eu não tenho nenhuma dúvida que o Petecão poderá também procurar outro caminho para se consolidar em 2022, e é isso que a gente tem buscado e é isso que tenho colocado para o governador Gladson. Eu não gostaria que isso acontecesse e nós estamos trabalhando para que o governador tenha uma reeleição tranquila”, afirmou.

Por fim, Bestene disse não entender o apoio de Gladson à Socorro Neri. ”Não tenho nada contra a prefeita Socorro Neri, mas ela foi eleita numa chapa encabeçada pelo Marcus Alexandre e todos viram”, questionou.