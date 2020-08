Uso de Azitromicina salta de 20 para 90 mil mensal em Rio Branco e esgota estoque

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, encaminhou um comunicado a imprensa destacando que o governador Gladson Cameli terá papel central na definição dos projetos do Partido no Estado, dando a entender que o chefe do Palácio Rio Branco terá “carta” branca para fazer as mudanças necessárias nas articulações.

Araújo destacou que ele e os três governadores oficializaram o convite ao governador Gladson Cameli para integrar o partido. “O diálogo com o governador ocorre há algum tempo. A juventude e a capacidade de trabalho de Cameli são muito bem-vindas ao PSDB, que já tem tradição política no estado e segue em perspectiva de avanço”, disse.

Apesar de afirmar que Cameli comandará o partido, um trecho da nota enfatiza, que a deputada federal Mara Rocha, seguirá também atuando pelo crescimento e desenvolvimento do Acre, apesar da parlamentar ser mais hostil com a possibilidade do governador definir estratégias do partido localmente.

A nota de Bruno Araújo deixa ainda o clima mais tenso entre Cameli e tucanos locais.

Confira o comunicado na íntegra:

Bruno Araújo

Presidente Nacional do PSDB