Prefeitura de Sena Madureira inicia recuperação de ruas no bairro Eugênio Areal

Com a interiorização da Covid-19 o desafio do governo é desafogar as unidades de saúde que concentram o maior número de pacientes como é o caso de Rio Branco na região do Baixo e Alto Acre e Cruzeiro do Sul que recebe os pacientes do Juruá.

Para que isso aconteça é necessário equipar as unidades de saúde no interior. É o que acontece em Mâncio Lima, onde nesta segunda-feira, 3, o Hospital Dr. Abel Pinheiro recebeu um respirador portátil.

O equipamento serve, caso seja necessário, para a transferência de pacientes com Covid-19 para o Hospital Regional do Juruá, referência no tratamento da doença na região.

A Coordenação Regional de Saúde do Juruá encaminhou esse equipamento para unidades hospitalares de Tarauacá, Feijó, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima e para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A coordenadora da Regional de Saúde do Juruá, Catiana da Silva, disse que toda a regional já recebeu este equipamento que auxilia no atendimento e na transferência de pacientes dos municípios para o Hospital Regional do Juruá.

“Com a entrega para o Hospital Dr. Abel já conseguimos atender praticamente todas as unidades hospitalares com ventilação mecânica para transporte móvel. O governador tem feito um esforço enorme para que em poucos dias possamos disponibilizar o mesmo aparelho para o único município que ainda não atendemos, Rodrigues Alves”, enfatizou.

Além da entrega do respirador, a Coordenadora de Saúde do Juruá, Raquel Batista, aproveitou a visita a Mâncio Lima para vistoriar as obras de reforma e ampliação do hospital que estão em pleno andamento. Vale ressaltar que o bloco B foi totalmente ampliado e deverá ficar pronto nos 30 dias. Após a construção do bloco B iniciará a reforma do bloco A com previsão para término em dezembro.