Jenilson pede prorrogação do auxílio e insalubridade para a saúde

O deputado Cadmiel Bonfim (PSDB) voltou a criticar a situação da mobilidade em saúde em Feijó e a defender a abertura das igrejas com 20% de capacidade. Ele voltou a pedir mais uma ambulância para a cidade. “A nossa está velha, vive quebrando, parece um carro de fumacê de tanta fumaça que solta”, disse, lamentando a precariedade do único veículo de salvamento.

“Muitas vezes tem se usado o carro da PM, dos Bombeiros mas é só um quebra-galho. Fica aqui mais uma vez o meu pedido de uma ambulância nova para Feijó”, disse.

Ele disse que cabe ao Deracre o trabalho de recuperação das BRs no Acre, bem como os ramais, e que é possível realizar cultos com capacidade reduzida nos templos e adotadas as medidas sanitárias.

“Por que essa briga com as igrejas? Por que só as igrejas?”, questionou o deputado, ameaçando mobilização para derrubar o veto da lei da Doutora Juliana, que determinava funcionamento com 30% durante a pandemia. O governador Gladson Cameli vetou e reduziu, decreto específico, para 20% a reabertura.