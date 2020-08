Homem é morto a tiros após discussão em academia comunitária no bairro Esperança

Uma série de explosões na região portuária de Beirute, no Líbano, foi registrada nesta terça-feira (4). De acordo com a agência de notícias Reuters, ao menos 10 pessoas morreram e centenas estão feridas, embora não se saiba estimar o número exato.

Repórteres de emissoras de TV que estão no local falam em dezenas de corpos no local do que até agora é tratado como um acidente.

Segundo o ministro da Saúde, Hamad Hassan, o desastre ocorreu em um navio carregado de fogos de artifício. Fontes militares, no entanto, dizem que o local da explosão coincide com um armazém onde eram guardados materiais altamente explosivos confiscados.

De acordo com o editor da Sky News no Oriente Médio, Zein Ja’far, todas as janelas ao redor do acidente foram destruídas. Outras testemunhas afirmam que os vidros voaram por todos os lados no momento da explosão.

Veja o momento da explosão:

O portal de notícias Al Arabya registra que o barulho das explosões foi ouvido por pessoas que estavam a até 20 km do porto.

O governo do município de Beirute diz que há pelo menos 10 bombeiros desaparecidos. Eles respondiam aos primeiros sinais de fogo no porto e estavam próximos do local da megaexplosão.

Veja imagens de como ficou a capital do Líbano logo após a explosão:

Jornalistas de agências de notícias e emissoras de TV que estão no local, transmitindo ao vivo, relatam que os hospitais estão lotados de pessoas com todos os tipo de ferimentos. Há muitas fraturas e dezenas de pessoas cobertas de estilhaços de vidro.

Muitos prédios e automóveis em uma larga área da cidade foram atingidos.

