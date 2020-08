Gonzaga vê grande potencial agrário no Juruá, mas falta apoio

O deputado Roberto Duarte (MDB) enfrenta um dilema com a sua candidatura a prefeito de Rio Branco. Chegamos ao mês em que vão se iniciar as convenções municipais para a oficialização dos nomes a prefeito da capital, e não conseguiu um partido para compor uma aliança. Nem com as siglas da esquerda e nem com as siglas com as quais o seu partido, o MDB, esteve coligado na última eleição para o governo. Foi o deputado estadual mais votado na capital. Mas isso foi num cenário de eleições proporcionais, numa eleição majoritária, o quadro é completamente diferente. Ninguém é candidato a prefeito de si mesmo. Ter aliados é de fundamental importância, porque isso significa ter mais aspirantes a vereadores nos bairros pedindo votos para o candidato majoritário. Sem falar no aumento do tempo de televisão no horário eleitoral. E não dá para vislumbrar muitos horizontes para uma parceria. Quase todos os partidos terão candidatos próprios à PMRB. E o MDB está naquela velha canção de fossa… Ninguém me ama/ninguém me quer/ ninguém me chama/de meu amor…

VIROU PESADELO

Deixem de sonhar! O Gladson não vai continuar filiado ao partido PROGRESSISTAS. E sonhar que possa a vir apoiar a candidatura do Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) a prefeito de Rio Branco, não é mais sonho, virou pesadelo. Por um motivo bem simples: ele não quer. E, isso é um direito dele. Se é ou não lógico, já é outra discussão. E isso tem de ser respeitado. Estamos numa democracia. E, ponto final!

LEITURA ACERTADA

O senador Sérgio Petecão (PSD) tem feito uma leitura pragmática do cenário político da capital. Diz que, se o governador quer apoiar a prefeita Socorro Neri a mais um mandato, tudo bem, ele tem este direito. “O Gladson vai com a Socorro, e nós vamos com o Velho Boca, sem nenhuma briga”, comenta de forma prática o senador. Isso também me parece página virada.

CAFÉ NO BULE

O Gladson não quer apoiar o Bocalom, e por sua vez o PROGRESSISTAS não retira a candidatura do Velho Boca. E qual o problema nisso? Nenhum! Depois que acabou o bipartidarismo, o natural é que cada partido tenha o seu candidato majoritário próprio. Nem o Gladson estará cometendo uma heresia e tampouco a aliança que sustenta a candidatura do Bocalom. E vamos deixar para o eleitor decidir. É na eleição que se vê quem tem café no bule.

OLHO DO FURACÃO

O governador Gladson Cameli retorna hoje à noite a Rio Branco. Se tiver um pouco de bom senso conduzirá a eleição municipal desligado de partido. Tentar entrar no PSDB é colocar fogueira no seu colo, é fake news que será bem recebido, vai para o olho do furacão.

TAMBÉM É FAKE NEWS

E também é fake news esta idéia sem nexo de que a direção nacional do PSDB entregará o partido em suas mãos, para escolher o candidato a prefeito da capital que bem entender. Para isso teria que haver intervenção na executiva municipal, e acabaria numa confusão judicial.

APOSTEM NESTA HIPÓTESE

Pelo que tenho ouvido de lideranças do MDB, PSD e PSDB, se só um destes partidos chegar ao segundo turno, irão todos se juntar numa aliança política. Podem apostar forte nesta hipótese.

DEDUÇÃO LÓGICA

Caso o PT não chegue ao segundo turno da eleição na capital, não deve apoiar nenhuma candidatura com viés bolsonarista ou que seja governista. E neste pacote se incluem Minoru Kinpara, Tião Bocalom e Socorro Neri. Um candidato que os petistas poderiam apoiar sem problema seria a candidatura do Roberto Duarte (MDB). É o que ouço de vários petistas.

PROJETO IMPORTANTE

Tive um amigo que morreu em Manaus após ter o seu pescoço ferido profundamente por uma linha com cerol. E na época não existia a chamada “linha chilena”, com um cerol mais cortante. Por isso, importante o projeto do vereador Marcos Luz (MDB) proibindo o uso desta linha.

MEDIDA ACERTADA

Foi uma medida acertada da comissão que decidiu pelo não retorno das aulas em setembro, num momento progressivo de casos da Covid-19 e de óbitos, notadamente, na capital. O que está ficando meio escuro é a SESACRE manter a capital na chamada “faixa laranja”, quando a pandemia continua numa crescente. No mapa da grande imprensa o Acre está no vermelho.

DEPOIS RECLAMAM DO MP

Depois reclamam quando o MPE e o MPF entram com questionamentos sobre estes critérios.

FORÇARAM NA MARRA

Os Pastores evangélicos impuseram mesmo ao estado uma virada de mesa, tirando as atividades religiosas, da faixa amarela para a faixa laranja, sem nenhuma base científica, apenas na ameaça de não votarem com os candidatos do governo a prefeito nesta eleição.

JEITINHO ACREANO

Existe o chamado “jeitinho brasileiro”, e aqui nós temos o chamado “jeitinho acreano”. Se é para burlar com a metodologia da comissão da Covid-19, então libera para todo mundo. Não se fique mais nesta hipocrisia de agir sob pressão política, numa seara que é da saúde pública.

NÃO CABE MAIS

A hipótese do candidato do PSDB, Minoru Kinpara, ser vice da prefeita Socorro Neri está fora de esquadro. O Minoru já disse que não aceita, e tem o apoio partidário para disputar a PMRB. É outra discussão que não cabe mais, porque os seus projetos políticos são antagônicos.

PREGO BATIDO

Conversei ontem com figuras importantes do governo, e todas com a afirmação de que o apoio do Gladson a mais um mandato da prefeita Socorro Neri é assunto decidido na Côrte. E também defendem que, o governador toque a candidatura dela sem filiação partidária.

MAIS COMPETITIVA

Com o apoio do Gladson, a candidatura da prefeita Socorro Neri dobrará de competitividade.

NÃO PODE MAIS RETARDAR

Uma coisa é certa: enquanto o Gladson não anunciar sua decisão de forma oficial, numa coletiva à imprensa, mais seu nome vai ficar num desgastante disse e não disse. O rumo que vai tomar tem de ser anunciado agora, a lembrar: chegou o mês das convenções municipais.

CIDADE LUZ

Depois os problemas para fechar a licitação, enfim vai começar o projeto da prefeitura de Rio Branco de iluminar a cidade toda à luz de led. Além de dar um melhor visual, o importante é que a prefeita Socorro Neri diminuirá os gastos do município com a energia elétrica.

QUESTÃO JUDICIAL

Não emito juízo de valor sobre a prisão do ex-presidente do DEPASA, Tião Fonseca, e da sua mulher, porque é um fato que ainda nem virou processo, está na fase de inquérito policial.

MOSTRAR O PROJETO

Tenho acompanhado algumas declarações políticas do ex-senador Jorge Viana (PT). Mas não notei agora nenhum discurso novo que não seja o do saudosismo do poder. O que se quer saber, é o que o seu partido pensa para colocar em prática caso ganhe a prefeitura da capital.

SE QUISEREM GANHAR

Volto a repetir no BLOG que, caso a oposição queira derrotar o prefeito de Feijó, Kiefer, terá que deixar o ego de lado e se unirem numa candidatura. O Kiefer não é a última bolacha do pacote, mas está no poder, e isso tem uma influência numa eleição num município pequeno.

PASSARÃO PELA MAILZA

Todas as coligações do PROGRESSISTAS para as prefeituras dos municípios passarão por uma discussão com a presidente do partido, senadora Mailza Gomes. Com a saída dada como certa do governador Gladson Cameli, ela passa ser o maior nome político do partido no estado.

PALANQUE ECLÉTICO

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), conseguiu montar uma aliança partidária eclética, que tem no pacote até partidos de esquerda como o PT e o PCdoB. O Mazinho sabe se mexer bem nos bastidores, por isso sua chance de reeleição é grande.

NÃO CONSEGUE MEXER

Por mais que a GLOBO se esforce nos seus noticiários no ataque direto ao presidente Jair Bolsonaro, as pesquisas mostram que não conseguiu até aqui atingir a faixa do seu eleitorado. A crítica na imprensa quando é sistemática, acaba deixando o criticado como uma vítima,

E OLHE QUE FEZ CAGADAS!

E olhe que o presidente Jair Bolsonaro e os seus filhos, já fizeram um monte de cagada.

LEVAM VANTAGEM

Pelo menos seis vereadores têm uma chance muito grande de voltar à Câmara Municipal de Rio Branco, por dois motivos: terão estrutura de campanha sólida, e base eleitoral de outras eleições. Isso os deixa em hipotética vantagem. Mas eleição costuma causar muitas surpresas.

SEM MEL E NEM CABAÇA

Boa fonte de Rodrigues Alves informou ao BLOG que, com a morte do prefeito Sebastião Correia, o MDB ficou sem um nome à altura para disputar aquela prefeitura. O vice Jailson Amorim (PROS), que assumiu o mandato, passou a ser uma candidatura forte. O Burica (PT), não se sabe se passará na peneira jurídica. E ainda tem no cenário o professor Ralph Luís Fernandes (PSDB), que tem seu nome focado em várias ações sociais. O resto é com as urnas.

FRASE MARCANTE

“A maior felicidade que uma pessoa pode possuir é a de ver, sem inveja, a felicidade alheia”. Bossuet.