Doutora Juliana diz que 200 mil evangélicos querem cultuar

A deputada Doutora Juliana (Republicanos) afirma que as igrejas do Acre estão prontas para receber os fiéis com segurança. Ela faz parte do movimento que busca retomar a abertura dos templos com 20% da capacidade.

A mobilização, que envolve deputados da Frente Parlamentar Evangélica e lideranças, também propõe abertura das igrejas em dois dias da semana.

“Os cristãos tem sofrido muito com as igrejas fechadas. Não podemos aceitar que as igrejas sejam apontadas como vetores de alta transmissão do vírus”, disse.

“Cultuar é livre, é de cada um. Estamos aqui para obedecer as regras. Que os órgãos fiscalizem e revoguem o direito de quem não cumprir”, afirmou, sustentando que fala por 200 mil evangélicos.