Acre chega a 545 vítimas e 20.708 infectados pela Covid-19

O motivo, segundo o presidente, seria a falta de condições financeiras do clube para pagar o salário do jogador

O Rio Branco Football Club desistiu de contratar o atacante Jobson Oliveira, ex-jogador destaque do Botafogo. Ao ac24horas, o presidente do Estrelão revelou que o fim das negociações se deu porque o atleta recebe um salário muito alto no União Cacoalense, de Rondônia, e que o valor estaria fora das condições atuais para pagamento no time acreano.

“Eu queria contratá-lo. Tenho uma amizade com o presidente da Cacoalense – o Wesley – e o Jobson tem contrato [em Rondônia] até 2021”, explicou Valdemar Neto à reportagem. Segundo ele, Jobson viria por empréstimo ao Rio Branco. “Mas isso foi só uma conversa, ninguém acertou nada”, destacou o presidente do Rio Branco.

De acordo com o presidente, houve somente uma sondagem. “Fizemos uma conversa de previsão de como seria, mas nada de concreto. A gente conversou com ele [Jobson], tivemos uma conversa com ele e o presidente [Wesley], mas só uma conversa de sondagem”, diz Neto.

Por fim, o representante do Rio Branco afirmou que Jobson “ganha muito bem lá [Cacoalense] e está fora das condições financeiras do clube. Foi por isso que nós desistimos”, assegura.

A notícia da possível contratação de Jobson pegou os acreanos de surpresa, uma vez que o time vem de uma recente contratação polêmica do goleiro Bruno Fernandes, ex-Flamengo, e que Jobson já foi preso em 2016, pela Polícia Civil, suspeito de estuprar quatro adolescentes na cidade Conceição do Araguaia, localizada no Pará.

A prisão aconteceu em sua própria chácara, na cidade de Couto Magalhães, no Tocantins. À época, uma das vítimas, uma menina de 13 anos, denunciou que teve fotografias suas em situações pornográficas vazadas e que o jogador teria dado bebida alcoólica e entorpecentes para ela e outras três meninas para, em seguida, abusá-las sexualmente.