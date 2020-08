Assis Brasil lidera como a cidade de maior incidência da Covid-19 por habitantes no Acre

A propagação do novo coronavírus tem se espalhado fortemente pelas cidades do interior do Estado. Após atingir o pico da curva da pandemia em Rio Branco, conforme divulgou a própria secretaria municipal de Saúde da capital na última semana, o vírus tem atingido significativamente cidades do Vale do Juruá, Alto Acre, Purus e Tarauacá/Envira.

O boletim epidemiológico liberado pela secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) nesta terça-feira, 4, mostra que Assis Brasil, localizada na fronteira do Acre com o Peru na região do Alto Acre, lidera o ranking de incidência da Covid-19 por habitantes. Assis Brasil já registrou 8 óbitos decorrentes de complicações da doença até o momento e 210 altas médicas. A taxa de mortalidade do vírus no município está em 107,9%, a maior em todo o Estado.

Atualmente, a cidade, que tem uma população estimada em 7.417 pessoas, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano passado, possui 349 casos confirmados da doença e quatro em situação de análise em laboratório. Por lá, mais de 730 exames já foram notificados e 382 descartados para coronavírus.

No mesmo ranking, Assis Brasil é seguida de Bujari; Cruzeiro do Sul; Brasileia; Santa Rosa do Purus, Tarauacá; Porto Walter; Manoel Urbano; Mâncio Lima e Xapuri. Rio Branco caiu para a 13ª posição no quesito incidência da Covid-19.

Nessa terça, o teve mais 371 casos confirmados, chegando 20.710 infectados pela Covid-19. Mais 6 mortes também ocorreram nas últimas 24 horas, fazendo com que o total de óbitos alcance 545 em todo o estado.