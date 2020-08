“Ano letivo de 2020 não está perdido”, diz secretário de Educação

A secretaria de Estado da Educação garante que apesar do adiamento da reabertura das escolas públicas no Acre, o ano letivo de 2020 está preservado. “O ano letivo de 2020 não está perdido”, afirmou gestor da pasta, o secretário de Educação do Acre, Mauro Sergio, apontando o arcabouço legal do ensino à distância e as ações do governo como garantidores do ano letivo.

As redes pública e privada suspenderam as aulas presenciais no dia 17 de março, na semana em que o Acre confirmou os primeiros casos de Covid-19. A SEE elaborou um projeto de EAD e leva a cabo aulas pela internet, rádio e TV.

Um fórum realizado nessa segunda-feira, 3, definiu que aulas presenciais só serão retomadas no ano que vem, já que em setembro ou novembro não será possível reaver as atividades presenciais no Estado por conta da pandemia do coronavírus.