Sem algemas, Tião Fonseca chega a sede da Decor e porta da delegacia é fechada

Agosto começa com níveis de isolamento social maiores que o começo de julho no Acre. No sábado passado, dia 1°, cerca de 43,3% dos acreanos estavam isolados em casa. No mesmo dia de julho, uma quarta-feira, 42,7% estavam em isolamento, segundo a agência In Loco, que fornece informações para o Governo do Acre.

Além do dia semana (sábado é dia em que mais gente fica em casa) 1° de agosto encerrou os primeiros dez dias da fase laranja, estabelecida para todo o Acre no dia 20 de julho como novo nível de risco da Covid-19. Ou seja: em tese, com comércio abertos, perto do Dia dos Pais, mais pessoas poderiam estar nas ruas.

Não foi o que se viu. A diferença de um ponto percentual entre um dia de completo fechamento para um dia de abertura e próximo de data popular mostra que apesara de tudo, uma boa parcela da população tenta ficar em casa o máximo que pode.