Queimadas e invasões já mandam 16 para a cadeia no Acre

O Acre é um dos 12 estados brasileiros que estão desenvolvendo o Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia), com apoio do governo federal. O projeto tem a meta de ajudar no combate ao crime organizado nas regiões fronteiriças do país e lutar contra o tráfico de entorpecentes. O projeto já ganhou reforço inaugurando nesta terça-feira, 4, sua base fluvial que fica no Rio Solimões, Amazonas. Além disso, também entregou a primeira de sete torres de comunicação com rádios móveis e portáteis.

O programa Vigia está sendo desenvolvido no Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, além do Amazonas e das divisas de Tocantins e Goiás. Conforme publicado pela Agência Brasil, desde que chegou ao Amazonas, o programa já causou um prejuízo de R$ 143 milhões ao crime organizado, sendo R$ 4 milhões relacionados a crimes ambientais.

Segundo o coordenador-geral de Fronteiras da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Eduardo Bettini, o programa já disponibilizado no Amazonas inclui um “sistema de comunicação, comando e controle que proporciona uma comunicação com segurança efetiva e a interoperabilidade entre vários órgãos que atuam em segurança pública e defesa no estado”.

Rota do tráfico no Acre

Recentemente, o Vale do Juruá tem sendo usado como rota de tráfico de drogas através do percurso dos rios. No último mês de julho, a Polícia Federal apreendeu 117 quilos de maconha e 15 quilos de cocaína, além de armas de fogo. Todos apreendidos em embarcações nos rios ou ramais de municípios. As forças de segurança têm usado veículos traçados e lanchas nessas regiões e ancorado na foz do rio Paraná dos Mouras.

A equipe fluvial já abordou mais de mil embarcações nas quatro semanas em que permaneceu no rio, enquanto equipes mistas de policiais militares, civis e federais realizaram patrulhas rurais diariamente na extensa malha de ramais que corta os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Em várias apreensões, os traficantes haviam escondido a droga às margens do Rio Juruá.

Foto: Ministério da Justiça e Segurança Pública