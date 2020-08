PRF prende motorista com 68 kg de drogas na BR-364 e dá prejuízo em facção criminosa

A Polícia Militar de Tarauacá prendeu três homens e apreendeu duas menores nessa segunda-feira, 3, quando o quinteto foi localizado portando mais de meio quilo de entorpecentes (cocaína e maconha). Uma das menores é uma indígena da etnia Kaxinawá, de 17 anos.

As 653 gramas de cocaína e maconha foram encontradas em duas casas no bairro Triângulo, em Tarauacá, onde estavam os envolvidos, entre eles, um homem monitorado por tornozeleira eletrônica. Os presos são: Maicon Pereira, Alexandre Vieira, Francisco Maicon do Espírito Santo e as menores E.M, de 16 e E.K. de 17 anos. Segundo informações, as duas adolescentes participavam ativamente do tráfico sendo responsáveis pela entrega da droga aos usuários.

Segundo o comandante da Polícia Militar de Tarauacá, capitão Jean, a ocorrência começou quando um policial penal foi averiguar o monitorado Maicon Lima, que usa tornozeleira eletrônica. Ao perceber uma estranha movimentação, o agente pediu reforço da Polícia Militar. Equipes da Rotam e de cães farejadores de Cruzeiro do Sul deram apoio à operação que prendeu as 5 pessoas e apreendeu mais de meio quilo de drogas.