Polícia prende Tião Fonseca e realiza busca e apreensão na casa de irmão de Márcio Bittar

Uma mega-operação da Polícia Civil prendeu na manhã desta segunda-feira, 3, o ex-diretor-presidente do Depasa, Tião Fonseca, e também fez buscas na casa do irmão do senador Márcio Bittar (MDB), o ex-diretor-financeiro do Depasa, Edson Siqueira.

Além deles, os alvos também são a sede do Depasa e também da empresa Bucar Engenharia, de propriedade da esposa de Fonseca, Delba Nunes Bucar.

Os investigadores da Delegacia de Combate à Corrupção e aos Crimes contra a Ordem Tributária e Financeira (Decor), constataram uma série de desvios de recursos públicos enquanto Fonseca esteve a frente do órgão, principalmente após ele pagar cerca de R$ 500 mil para empresa da própria esposa.

O mandado de prisão e das buscas e apreensões foram expedidos pelo juiz Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco.

Após uma série de denúncias, Fonseca foi exonerado do cargo no início do mês de julho. Já Edson Siqueira chegou a ser exonerado do cargo de diretor, mas logo em seguida foi nomeado como diretor da Fundação Elias Mansour (FEM).