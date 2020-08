Obras de pavimentação seguem avançando nos bairros de Cruzeiro do Sul

“Esse é o nosso compromisso, promover o desenvolvimento para nossa cidade e acessibilidade para a população”, diz Ilderlei

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, não esconde a felicidade de, pela primeira vez, a prefeitura iniciar o verão com dinheiro em caixa para as obras de infraestrutura que precisam ser feitas neste período de estiagem.

Ele visitou nesta sexta-feira (31), o início dos serviços de pavimentação no bairro Manoel Terças. Algumas ruas do local vão ser beneficiadas com os serviços que tiveram início no ano passado, mas não pôde ser concluído pela chegada do inverno. Neste primeiro momento, as equipes estão atuando na rua 7 de Setembro, em um trecho que compreende os bairros Manoel Terças e da Baixa.

“Ano passado deixamos tudo aqui pronto para a pavimentação, mas infelizmente chegou o inverno e atrapalhou nosso trabalho e este ano teremos tempo para deixar tudo pavimentado. Esse é o nosso compromisso, promover o desenvolvimento para nossa cidade e acessibilidade para a população”, definiu Cordeiro.

Raimunda Marques é presidente do bairro da Baixa. Ela acompanhou a visita do prefeito e aproveitou para agradecer ao gestor pela sensibilidade de olhar para quem precisa.

“Essa obra representa felicidade para estas famílias em que poderão sair para trabalhar, as crianças ir para a escola então agradecemos ao prefeito que, quando foi eleito fez a promessa de andar de mãos dadas com o povo, tem cumprido cada um dos seus compromissos conosco. Aqui, todas as demandas levadas a ele, ele atende. Então nós só podemos mesmo agradecer”, frisou.

O prefeito lembrou que serviços de infraestrutura estão sendo levadas a vários outros bairros. O objetivo é transformar Cruzeiro do Sul em um verdadeiro canteiro de obras.

“As obras estão a todo vapor e avançando. Esse ano eu quero concluir o Miritizal e outras rua que necessitam de intervenções. O objetivo é conseguirmos concluir o maior volume de ruas possível para atender as demandas da nossa cidade”, finalizou o prefeito Ilderlei.