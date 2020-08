Mais de 150 quilos de cocaína e maconha são apreendidos pela PF na BR-364

Um jovem identificado como ‘Lourinho’ foi executado com 4 tiros na noite desse domingo, dia 2, dentro de uma casa localizada na rua Anderson Alves, situada no bairro Recanto dos Buritis, região do Segundo Distrito de Rio de Branco. A vítima era moradora do município de Plácido de Castro e, segundo a polícia, estava participando de uma bebedeira na casa da avó de um amigo.

No término da bebedeira, um amigo de ‘Lourinho’ partiu para o Conjunto Habitacional Cidade do Povo e deixou o jovem dormindo na residência de sua avó.

Após algum tempo, dois criminosos não identificados, membros de uma facção, chegaram em uma motocicleta, pararam na frente da casa e em posse de armas de fogo invadiram a residência e foram até ao quarto aonde ‘Lourinho’, que estava dormindo, e efetuaram quatro tiros.

Os disparos atingiram a cabeça do jovem. Após a ação os criminosos fugiram do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas quando os paramédicos chegaram ao local constataram que o rapaz já estava sem vida. A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo foi removido encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

A polícia acredita que a motivação do crime pode ter sido a guerra entre facções. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).