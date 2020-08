Final de semana tem 4 mortes na BR-364 e Dnit aponta excesso de velocidade em rodovia

Esse último final de semana registrou quatro pessoas mortas no Acre em dois acidentes ocorridos na BR-364. Ambos envolveram motocicletas, próximo à Tarauacá. Um dos acidentes teria sido causado por um caminhão de obra que parado na lateral da rodovia. Já o outro é apontado pelo uso de bebida alcoólica, uma vez que havia latas de cerveja no local do acidente e nenhuma marca de frenagem. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), reconhece que a estrada é perigosa e cita o excesso de velocidade dos motoristas e vandalismo quanto à sinalização.

O superintendente do Dnit no Acre, Carlos Moraes reconhece que a BR- 364 é uma estrada perigosa, com muitos processos depressivos, deslizamentos de aterro e alguns pontos críticos, mas afirma que “bastam as condições da estrada melhorar para alguns usuários abusarem da velocidade. Temos notado isso”, garante.

Segundo Moraes, o Dnit orienta que as construtoras que atuam no trecho devam sinalizar adequadamente os trechos em obras. “Temos tentado melhorar a sinalização continuamente, mas também sofremos muito com o vandalismo, pessoas que destroem as placas”.

Raimundo Nonato Rodrigues da Silva, de 32 anos, e José Azenir Abreu do Nascimento, 38 anos, morreram na tarde desse domingo, dia 2, quando as motocicletas que conduziam se chocaram frontalmente na rodovia. No local, as latas de cerveja se misturavam ao sangue na estrada. Segundo a Polícia Militar, não havia marcas de freio no lugar do acidente.

Na última sexta-feira, 31, o casal Valdecir Loureiro Rodrigues, 57 anos, e Zeneide Oliveira Rodrigues, 55 anos, morreu na rodovia, também perto de Tarauacá. Testemunhas disseram que o casal tentou desviar um caminhão de obra na BR que estava parado na lateral da estrada e bateu em outra moto.