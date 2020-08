Esposa de Tião Fonseca, ex-diretor do Depasa, também é presa em operação da Polícia Civil

O Rio Branco FC terá um reforço para a disputa do segundo turno do estadual, além da Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa Verde. Trata-se do ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes de Souza, condenado em 2010 por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver de sua ex-companheira Eliza Samudio.

A contratação foi anunciada pelo presidente do Rio Branco FC, Neto Alencar, ao site AcreNews, neste domingo (26).

Segundo o presidente do “Estrelão”, Neto Alencar, o jogador deve chegar a capital do Acre na próxima sexta-feira, 31, e se juntar ao grupo que aguarda autorização das autoridades de saúde para a retomada dos treinos em virtude da pandemia da Covid-19.

A diretoria do clube disse que a apresentação oficial do jogador a torcida, só acontecerá quando a presença de torcedores estiver liberada nos treinos.

Fonte: AcreNews