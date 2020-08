Em medida contra Covid-19, Receita Federal começa atendimento pelo Telegram

Um grave acidente tirou a vida de Clever Madeira de Lima, de 27 anos, após a colisão de um carro com um poste de energia elétrica seguida de um capotamento. O acidente aconteceu na noite desse domingo, 2, na Estrada Jarbas Passarinho, situada no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram a fatalidade, Clever estava com vários amigos trafegando em um veículo modelo Voyage com a velocidade acima do permitido para estrada, quando o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu violentamente contra um poste de energia.

Com o impacto, o carro capotou várias vezes e Clever desmaiou. Os amigos da vítima ainda conseguiram colocar Clever para fora do carro e após perceberem que ele não reagia, o deixaram com o motorista do veículo e fugiram do local. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda chegou na ser acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local Clever que já estava sem vida.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtran) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia. O motorista que permaneceu no local e estava em estado visível de embriaguez, recusou-se a fazer o teste do bafômetro (etilômetro).

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O condutor do veículo foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. O veículo foi removido e levado por um guincho ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).