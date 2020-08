Com coronavírus em alta, igrejas querem realizar Semana Evangélica

O Ministério da Cidadania publicou nesta segunda-feira (3) no Diário Oficial da União o novo calendário para pagamento do Auxílio Emergencial. O novo calendário, que começa dia 5 de agosto e vai até 17 de setembro a depender da data de nascimento e forma de uso, leva em conta a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) e as medidas adotadas no âmbito do Estado e municípios para prevenir a disseminação do vírus, e também as recomendações de distanciamento social.

O Ministério lembra que no âmbito do Programa Bolsa Família, existem 14,29 milhões de famílias, com mais de 40 milhões de beneficiados e o calendário de pagamento do Programa Bolsa Família está sendo realizado entre 20 de julho de 2020 e 31 de julho de 2020.

O público beneficiário do auxílio emergencial que tenha recebido a primeira parcela em abril de 2020 e teve o pagamento reavaliado em julho de 2020, decorrente de atualizações de dados governamentais, receberá o crédito da terceira e quarta parcelas em poupança social digital aberta em seu nome.

Veja: